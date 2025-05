Maailman vahvimmalle miehelle alettiin uhitella kadulla – sitten oli piru irti

Eddie Hallin mitta täyttyi. Voimamies lähti raivoissaan jahtaamaan hänen kotinsa edessä parveillutta porukkaa.

Mistä on kyse? Sitä Hall on avannut turvakamerakuvan kera sen jälkeen kun hänen raivokohtauksestaan levisi videopätkä.

Maailman vahvin mies -kilpailun vuonna 2017 voittanut Hall kävi videolla kiivasta sananvaihtoa autossa olleen miehen kanssa ja jahtasi juosten autoja. Lempinimellä The Beast tunnetun englantilaisjärkäleen väitettiin lyöneen yhtä henkilöä ja vahingoittaneen autoja.

"Painukaa v*****n"

Hallin julkaisemalta turvakameravideolta ilmenee, että kolme autoa parkkeerattiin kadulle hänen kotinsa portin eteen. Kulkupelit tukkivat poispääsyn.

Tummennetuin lasein varustetuissa autoissa Hallin mukaan tööttäiltiin, huudatettiin moottoreita ja pidettiin kovaa meteliä.

Hallin kumppani Alex, jolla oli koira talutushihnassa, kävi ensin pyytämässä ihmisiä poistumaan, Eddien mukaan kohteliaasti.

He eivät kuitenkaan liikahtaneet, ja myöhemmin paikalle asteli Eddie.

– En halunnut satuttaa tai suututtaa heitä. Halusin heidän vain lähtevän, Hall kertoi videollaan.

Kun Hall meni puhumaan yhdelle kuljettajista, tämä paljasti porukan tulleen paikalle saadakseen kuvan voimamiehen kanssa. Hall ei ollut kuitenkaan mielissään heidän häirittyä häntä ja hänen perhettään.

– Sanoin tälle jätkälle, että painuisi v*****n. Pois kotini ja perheeni luota. Pelästytätte lapseni. He ovat sängyssä ja katsomassa ulos ikkunoista. Miksi auto on tuolla, tummennetuin lasein huudattamassa moottoreita. Menkää pois. En ole kiinnostunut siitä, mitä teillä on sanottavana.

Hall ei ryhtynyt yhteiskuviin poseeraamaan. Tähän hänen mukaansa vastattiin niin, että "tuotat lapsilleni pettymyksen".

– Ja kuten voitte kuulla videolta, vastasin: "Entäpä minun lapseni?" Haluatte minun kunnioittavan lapsienne tunteita? Kunnioittakaa minun lapsieni tunteita. Painukaa v*****n.

"Väännän pääsi irti"

Kun yksi autoista lähti liikkumaan, kuljettaja Hallin mukaan väitti, että hän tyrmäisi tämän. Hall kuumeni ja lähti juosten jahtaamaan kuljettajaa. Kun voimamies näki yhden henkilön kuvaavan episodia, hän lähti jahtamaan toista autoa.

Hall sanoi puolustaneensa lapsiaan ja perhettään. Hän kehotti poistumaan autosta.

– Väännän pääsi irti, voimamies latasi.

Mies väitti Hallin lyöneen häntä leukaan ja mäiskineen autoja.

– Näittekö mitään tällaista videolla? Hall kysyi.

Voimamies väitti, ettei hän koskenutkaan miestä. Hän totesi, että miehen sanallisista reaktioista olisi kuullut, jos hän olisi lyönyt tätä.

Hall painotti, ettei kukaan ole niin vain tervetullut hänen kotiinsa.

– Ihmiset, jotka tulevat kotiini, saavat kuulla, että lähtekää. En ota kuvia lapsien, aikuisten, vauvojen tai vanhojen ihmisten kanssa. En välitä. Tämä on rauhan tyyssija.

Hall kertoi poliisinkin selvittäneen tapausta. Voimamiehen mukaan merkkejä fyysisistä vahingoista tai ajoneuvojen vahingoittamisesta ei ole löydetty.

Hall on tuoreeltaan mitellyt vapaaottelussa. Huhtikuussa hän murjoi puolessa minuutissa puolalaisen entisen voimamiehen, viisinkertaisen Maailman vahvin mies -voittaja Mariusz Pudzianowskin.