Maailman pahimmasta lentoturmasta 45 vuotta – Surullisten sattumusten summa koitui 583 ihmisen kohtaloksi, mutta 61 pelastui kuin ihmeen kaupalla

Pan American 1736 oli lähtenyt tilauslennolle Los Angelesista New Yorkin kautta Gran Canarian Las Palmasiin alkuillasta 26. maaliskuuta 1977. Boeing 747-100 -matkustajakoneessa oli 373 matkustajaa sekä kuudentoista hengen miehistö.

Pan Am 1736, KLM 4805 ja joukko muita lentoja laskeutuivat läheiselle Teneriffan Los Rodeosin lentoasemalle, jonka pieni asemataso ruuhkautui pahanpäiväisesti odottamattoman liikennepiikin seurauksena.

Van Zantenin ja hänen miehistönsä oli määrä palata samana iltana takaisin Amsterdamiin, jos vain työaikamääräykset antaisivat myöten. Teneriffalla suoritettu tankkaus taas mahdollistaisi mahdollisimman lyhyen pysähdyksen Las Palmasissa ja säästäisi lentoyhtiön ongelmilta, joita paluulennon peruuttaminen aiheuttaisi. Pan Am 1736:n miehistö ja matkustajat eivät voineet kuin odottaa.

”Tuolla, katsokaa! Se &%#!! on tulossa!”

Nyt yhtiön keulakuva oli kuitenkin aiheuttanut maailman tuhoisimman lentoturman aloittamalla lentoonlähdön ilman lennonjohdon lupaa. Se oli tyrmistyttävä virhe, ja Teneriffan lentoturmasta on vuosien varrella tullut eräs turvallisuuskulttuurin ja inhimillisten tekijöiden oppikirjaesimerkeistä.

Puutteita oli myös KLM:n perämiehen sekä Los Rodeosin lennonjohtajan radioviestinnässä. Kun perämies Meurs ilmoitti ”Olemme nyt lentoonlähdössä” (engl. ”We are now at take-off”), lennonjohtaja ei ymmärtänyt viestin sisältöä, vaan ilmeisesti oletti sen tarkoittavan, että KLM:n kone oli asemissa lentoonlähtöä varten.