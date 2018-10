Maailman korkein patsas valmistuu pian Intiaan, pääministeri pyysi jopa maanviljelijöitä lahjoittamaan rautaa – kallis järkäle on saamassa pian haastajan

Yhtenäisyyden patsaaksi ristityn järkäleen kustannukset kohoavat myös korkeuksiin: hinta-arvio on yli 410 miljoonaa dollaria. CNN:n mukaan rahoitus on langennut Gujaratin osavaltion harteille, mutta kustannuksiin on osallistunut myös Intian keskushallinto ja yksityisiä tahoja.

Patsaan rakentamisesta vastaava komitea on pyytänyt julkisia lahjoituksia, ja maan pääministeri Narendra Modi on jopa pyytänyt maanviljelijöitä ympäri maan lahjoittamaan rautaa patsaan materiaaliksi.

Intian rautamiehestä jättinähtävyys

New Yorkissa sijaitseva Vapaudenpatsas on yhdessä jalustansa kanssa 93 metriä korkea. Maailman korkein patsas on vielä hetken aikaa Kiinan suuri buddha, jonka korkeus on 128 metriä – tosin jalustoineen yli 200 metriä.