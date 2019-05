Maahantulokiellon rangaistukset kovenivat: Rikkojat voidaan nyt tuomita jopa vankeuteen – listan kärjessä virolaiset, gambialaiset ja valkovenäläiset

Viime vuonna 500 maahantulokiellon rikkomista

– Me toivomme, että tällä olisi vaikutusta siihen, että tätä toistuvuutta saataisiin vähennettyä. Tässä on ollut näiden maahantulokiellon rikkojien kohdalla sellainen tilanne, että he tulevat aina toistuvasti. He saavat ensin sen maahantulokiellon Suomeen, kun he tekevät jonkun rikoksen, sitten heidät palautetaan naapurimaahan, ja he saattavat tulla seuraavana päivänä laivalla takaisin. kun se rangaistusmaksimi on ollut vain se sakko, niin se ei ole selkeästikään purrut.