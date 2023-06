Näin venäläisten matkustamisen kiristykset näkyvät käytännössä – pääsykoekäytäntöihin ja liikematkustukseen tiukennuksia

Venäjän kansalaisille tehtävät kiristykset matkustamisesta Suomeen ja Suomen kautta muualle Schengen-alueelle näkyvät ainakin rajalla sekä viisumin myöntämispäätöksessä. Näin kertoo ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner STT:lle



– Me tarkistamme viisumin hakemuksien käsittelyyn annettavat ohjeet. Vastaavasti raja tarkistaa omat ohjeensa, että miten maahantulon edellytykset tarkistetaan rajalla, Tanner sanoo.



Valtioneuvoston viestintäosasto kertoi tiistaina, että Suomi on tekemässä kiristyksiä Venäjän kansalaisten matkustamiseen. Asiasta linjattiin tiistaina presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa.



Päätöksen taustalla on Tannerin mukaan viranomaisten tekemä havainto, että joitakin venäläisten matkustamiseen tehtyjä poikkeuksia on pyritty hyväksikäyttämään.



– Matkan tarkoitus ei ole vastannut aina sitä, mihin viisumia on haettu tai mitä rajalla on sanottu. Maahantulo on sellainen ilmiö, että se pyrkii löytämään väyliä, joilla se on helpointa. Sana myös kiirii.



Venäläisten maahantuloa Suomea tiukennettiin jo viime syksynä. Ulkoministeriö kuitenkin tiesi Tannerin mukaan jo tuolloin, että ilmiötä on tarkasti seurattava ja ilmeneviin väärinkäytöksiin puututtava.

Pääsykokeisiin on haettu ilman kielitaitoa

Kiristyksiä tehdään Tannerin mukaan ainakin heille, jotka tulevat Suomeen pääsykokeita varten. Jotkut ovat ilmoittaneet osallistuvansa useisiin pääsykokeisiin, joiden varjolla he hakevat tavallista pidempää viisumia.



– Mutta sitten heillä ei ole ollut esimerkiksi riittävää suomen kielen taitoa opiskeluun suomenkielisessä korkeakoulussa.



Pääsykoereittiä on käytetty Tannerin mukaan porsaanreikänä tulla vilpillisin syin Suomeen. Viisumia näillä perusteilla hakevia pyritään tästä lähtien valvomaan entistä tarkemmin.



– Jos hakemusta käsitellessä nousee epäilys, hakijalle voidaan esimerkiksi soittaa. Jos hän ei puhu sanaakaan suomea, vaikka hakee suomenkieliseen koulutukseen, voidaan ajatella, että matkan tarkoitus on todennäköisesti jokin muu.



Suomessa on kuitenkin myös runsaasti esimerkiksi englanninkielisiä koulutusohjelmia. Jos venäläinen hakee viisumia Suomeen englanninkielisen pääsykokeen nojalla, voidaan hänen edellytyksiänsä osallistua kyseiseen koulutukseen Tannerin mukaan kuitenkin yhä arvioida.

Kiristysten kohteeksi myös kiinteistönomistajat

Kiristyksiä aiotaan tehdä opiskelijoiden lisäksi myös esimerkiksi liikematkustamiseen. Jatkossa liikematkustaminen sallittaisiin Tannerin mukaan ainoastaan Suomeen. Suomen kautta muihin Schengen-maihin tehtävät liikematkat eivät olisi siis enää syy viisumin myöntämiseen.



– Rajalla on ollut ongelmia siitä, että kun liikematka on suuntautunut muualle Schengen-alueelle, on ollut todella vaikea valvoa, onko sille matkalle ollut aito tarve, Tanner sanoo.



Venäläisten liikematkustajien on Tannerin mukaan mahdollista päästä muihin Schengen-maihin muuten kuin Suomen kautta. He voivat esimerkiksi lentää Turkin Istanbulin kautta.



Rajoituksia on tulossa myös Suomessa kiinteistöjä omistavien venäläisten tekemiin matkoihin Suomessa. Tavoitteena on, että vain välttämättömiin, omistajan läsnäoloa kiinteistössä vaativiin toimenpiteisiin voidaan myöntää lupa matkustamiseen.



– Venäläisten kiinteistönomistajien matkustamista kiristettiin jo viime vuoden syyskuussa huomattavasi. Silloin poistettiin kannustimet ostaa uusi kiinteistö ja saada sillä maahantulolupa. Nyt tulevat kiristykset koskevat vanhoja kiinteistöjä, jotka Venäjän kansalainen omistaa.

Perheenjäsenet saavat matkustaa myös jatkossa

Kaikkea venäläisten matkustamista Suomeen ei olla Tannerin mukaan kiristämässä.



Esimerkiksi Suomen kansalaisten ja Suomessa pysyvästi asuvien ulkomaalaisten perheenjäsenillä on edelleen oikeus tulla tapaamaan heitä Suomeen viisumilla.



Perheenjäseniksi lasketaan esimerkiksi puoliso, vanhemmat ja isovanhemmat. Samoin lapset, lapsenlapset ja huollettavana olevat henkilöt sekä vakiintuneessa parisuhteessa olevat lasketaan mukaan.



– Sitten on myös muita kategorioita, joissa matkustaminen edelleen sallitaan. Esimerkiksi kausityö voi olla sellainen, jolle on edelleen tarvetta, Tanner sanoo.



Samoin kuljetusalalla on rajan ylittävää liikennettä, johon ei aiota Tannerin mukaan puuttua.



– Sen kieltämisellä voisi olla hankalia ja ennakoimattomia seurauksia.

Kiristykset tulevat voimaan heinäkuussa