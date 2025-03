Tässä ovat ensimmäiset Love Island Suomi -sinkut!

Love Island Suomi -kauden avausjaksossa tutustutaan kymmeneen uuteen sinkkuun.

Love Island Suomi palaa maanantaina 14. huhtikuuta viidennen tuotantokauden jaksoin. Tälläkin kaudella rakkauden nälkäisen sinkut käyvät keskenään romanttisilla treffeillä, pelaavat kiihkeitä pelejä sekä pariutuvat dramaattisissa parinvalinnoissa. Tiedotteen mukaan pareja syntyy ja eroaa tiuhaan tahtiin, ja saarella valutetaan kyyneleitä iloon ja suruun useaan otteeseen.

Viidennellä kaudella ihastumisia puhkeaa nopeasti, ja monen parin suhde syvenee rakkaudeksi asti. Kauden kruunaa monien fanien toivoma hetki, kun finalistiparit saavat hoidettavakseen omat vauvansa.

Kaudella ovat mukana myös Love Island Suomen superfanit, eli erikseen valittu joukko sarjan intohimoisimpia faneja, jotka vaikuttavat useilla äänestyksillä saaren tapahtumiin. Voittajaparin valitsevat aiemmilta kausilta tuttuun tapaan katsojat. Love Island Suomen kertojaäänenä kuullaan Lina Schifferiä ja juontajana nähdään Niko Saarinen.

Tässä ovat uuden Love Island Suomi -kauden saarelaiset

Bändin muusikkona ja solistina toimiva 29-vuotias Benjamin saa musiikillisten lahjojensa lisäksi paljon kehuja treenatuista olkapäistään. Pisimmillään kuuden kuukauden suhteessa ollut Benjamin uskoo, että hänestä voi koulia täydellisen poikaystävän.

Hän mainitsee hyviksi puolikseen olevansa rakastava ja lempeä hassuttelija, joka osaa myös kuunnella muita. Spontaani Benjamin on täynnä hyviä ja toisinaan myös hulluja ideoita. Tästä esimerkkinä hän mainitsee uineensa kerran Ranskasta Saksaan. Benjaminin unelmien nainen olisi hyvässä kunnossa oleva kurvikas nainen, joka on luonteeltaan ystävällinen sekä kannustava.

Thainyrkkeilyä harrastava 22-vuotias Emma uskoo muista ihmisistä aina hyvää. Hän tulee iloiseksi nähdessään tuntemattomien jammailevan musiikin tahdissa kadulla tai kun ihmiset uskaltavat laittaa itsensä likoon ja pelleillä.

Tamperelainen Emma harrastaa myös maalaamista ja rakastaa outoja ruokayhdistelmiä kuten makeaa pizzaa. Unelmien kumppani Emmalle on tummapiirteinen ja sporttinen mies romanttisella ja hurmaavalla luonteella. Emman omat piirteet ovat peruja kanadalais-nigerialaisista sukujuurista.

Jalkapalloa opiskelun ohessa Yhdysvalloissa pelannut 25-vuotias Henry syttyy naisista, jotka tietävät mitä haluavat. Jalkapalloura päättyi loukkaantumiseen, eikä Henry ole sen jälkeen koskenutkaan palloon. Liikunta on kuitenkin pysynyt intohimona muun muassa salitreenien muodossa.

Vaasassa asuva Henry saa eniten kehuja kasvoistaan ja erityisesti silmistään. Räppäävälle ja laulavalle Henrylle musiikki on iso osa elämää. Henryn unelmien kumppani on luotettava, lojaali sekä hauska nainen, joka pitää itsestään huolta.

Yllätyksiä rakastava 28-vuotias Jasmine ei ota elämää liian vakavasti ja on aina pyydettäessä valmis juhlimaan. Parisuhteessa Jasmine laittaa kumppaninsa etusijalle ja hurmaa tämän kokkaustaidoillaan. Jasminen seurassa ei ole tylsiä hetkiä ja spontaanin luonteen omaavana hän olisi vaikka heti valmis menemään naimisiin, mikäli se oikea saarelta löytyy.

Tällä missimaailmasta tutulla tamperelaisella oli jo päiväkodissa poikaystävä, ja sen jälkeen Jasminen pisimmät suhteet ovat kestäneet kolme ja puoli vuotta. Nyt etsinnässä on unelmien mies, joka on energinen, sosiaalinen ja viihdyttävä luonne tummapiirteisellä ulkonäöllä.

Rakkauden saaren nuorin saarelainen on 21-vuotias Julia, joka tunnustautuu herkäksi ja empaattiseksi naiseksi kehutuilla leipurin lahjoilla. Irtokarkeista, urheilusta ja nettishoppailusta ilahtuvalla Julialla on jo oma rakkauden saari -kokemus takana asuttuaan vajaan vuoden verran Kreetalla töitä tehden.

Unelmien miestä ei reissulla tavattu, mutta kenties Espanjasta löytyy Julialle tämän haaveilema pitkä ja söpö pretty boy, joka näyttää teoin, että välittää. Kumppanilla olisi hyvä löytyä myös omia unelmia ja tavoitteita elämässä, sillä Julialla on paha tapa tavoitella aina vain ja ainoastaan täydellisyyttä.

Suomen komein nuori mies -tittelin vuonna 2017 saavuttanut Lassi on herrasmies, jolla on pilke silmäkulmassa. 28-vuotias Lassi on tottunut pitämään itsestään huolta, ja on kilpaillut niin kädenväännössä kuin kehonrakennuksessakin.

Teini-ikäisenä vakavassa onnettomuudessa halvaantunut Lassi on joutunut opettelemaan asiat kahteen kertaan kävelemisestä puhumiseen ja kengännauhojen solmimisesta hymyilemiseen. Onnettomuudesta selviäminen on opettanut Lassille, ettei kannata ottaa askeleita, jotka eivät vie elämässä eteenpäin. Edellisessä suhteessa avioliittoon saakka ehtinyt Lassi etsii vierelleen luotettavaa, järkevää ja spontaania kumppania vaaleilla piirteillä.

Viimeksi ylioppilasjuhlissaan korkokengillä kävelleen Melinan kanssa ei tule koskaan tylsää. Ravintola-alalla työskentelevä Melina ei pysy pitkään paikoillaan, ja asuinpaikkoja on kotipaikkakunnan Turun lisäksi ollut esimerkiksi Levillä sekä Kreikassa.

Erottuvan naurun omaava 23-vuotias Melina kuvailee itseään rempseäksi ja kokeilunhaluiseksi naiseksi, jolla iso osa ajasta kuluu kuntosalilla. Melina etsii itselleen kohteliasta ja flirttiä miestä siunattuna tummilla piirteillä sekä pituudella.

Tyylistään paljon kehuja saava 22-vuotias helsinkiläinen hurmuri Mickey kuuluu rakkauden saaren nuorisoon. Golfin parissa valtaosan vapaa-ajastaan viettävä Mickey pitää parhaimpana ulkonäköpiirteenään hiuksiaan ja parhaimpana luonteenpiirteenään sitä, että hän on helposti lähestyttävä.

”Redflagejä” Mickeylle ovat tatuointien suuri määrä sekä tarve puhua horoskoopeista hänen kanssaan. Mickeyllä on takanaan yksi kahden vuoden suhde, ja nyt hän etsii itselleen naista, jonka kanssa on hyvä olla. Hole in onen lisäksi Mickeyä kiinnostaa rennolla mentaliteetilla varustetut hoikat blondit.

24-vuotias Patrik elää pääsääntöisesti päihteetöntä elämää, mutta on usein juhlissa se, joka on ensimmäisenä heittäytymässä ja laittamassa itseään likoon. Elantonsa osittain treidaamisella tienaava Patrik suhtautuu intohimoisesti kaikkeen tekemiseensä ja antaa itsestään aina sata prosenttia niin urheiluun kuin kumppanilleen.

Toisinaan se johtaa asioiden liian nopeaan etenemiseen. Rakkauden saarella Patrikin tähtäimessä on itsevarma, kunnianhimoinen ja sporttinen kumppani.

Crossfitiä ja avantouintia harrastava helsinkiläinen 25-vuotias Peppina rakastaa hetkessä elämistä ja inhoaa myöhästeleviä ihmisiä. 85-osaisen työkalupakin omaava Peppina tykkää nikkaroinnista, ja on opiskellut sekä tehnyt töitä näyttelijänä.

Opettavin kokemus elämässä on Peppinalle ollut äänen menettäminen vuodeksi äänihuulikyhmyn vuoksi. Puheliaalle Peppinalle se oli todella vaikeaa aikaa, mutta se opetti arvostamaan kaikkea mitä hänellä on. Unelmien kumppani Peppinalle olisi nauravainen, herkkä, aito ja leikkimielinen mies.

Katso videolta esimakua kaudesta:

