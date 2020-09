Luuletko toisen puolen aivoistasi dominoivan käytöstäsi? Tutkija kuittaa hömppäuskomukseksi

Aivotutkija, professori Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta kertoo, että tämä käsitys on virheellinen, vaikka sen taustalla on oikeaa tutkimusta tiettyjen toimintojen painottumisesta toiseen aivopuoliskoon. Molemmat aivopuoliskot kuitenkin osallistuvat aktiivisesti tiedon prosessoimiseen. Toinen aivopuolisko ei odottele passiivisena toisen suorittaessa tehtävää.

– Aivopuoliskoissa on joitakin eroja, mutta tästä on luotu hömppäuskomus luovasta ja järkevästä aivopuoliskosta ja siitä, että ihminen voisi jotenkin aktivoida toista puoliskoa aivoista.

Aivoissa ei ole tyhjäkäyntiä

Toisen sitkeän myytin mukaan ihmiset käyttävät vain kymmentä prosenttia aivokapasiteetistaan. Ihmismielen salatut ja jopa yliluonnolliset voimat ovat kiehtova ajatus, jota myös elokuvateollisuus on hyödyntänyt. Tieteellistä pohjaa tälle ei kuitenkaan ole. Myös myytin alkuperä on epäselvä.

– Aivokuvausten mukaan aivot toimivat kokonaisvaltaisesti. Aivojen osien välillä on työnjakoa, mutta tyhjiä alueita ei jää. Aivoissa on myös kova kilpailu tilasta. Jos joku aivoalue jää käyttämättömäksi esimerkiksi silloin, kun henkilöltä amputoidaan jalka, kyseinen alue siirtyy nopeasti muihin tehtäviin.

Huotilaisen mukaan todisteita ei ole myöskään sille, että naisten ja miesten aivot olisivat selvästi erilaisia. Teoriaa naisten tippaleipäaivoista ja miesten putkiaivoista on hänen mukaansa mahdotonta todistaa tutkimuksella, koska kasvatuksen ja kulttuurin vaikutusta ei voida sulkea pois.

– Ei-verbaalisella viestinnällä on tärkeä rooli. Sen osuus kuitenkin vaihtelee tilanteesta riippuen, eikä suoraviivaisia prosenttilukuja voi esittää.

Oppimisen tapoja on monia

Omaa oppimistyyliä on kiinnostavaa pohtia ja moni mieltääkin itsensä johonkin ryhmään sen mukaan, mikä on itselle paras tapa oppia. Visuaalinen oppija oivaltaa havainnoimalla, auditiivinen kuulemalla ja kinesteettinen tuntoaistin kautta kokemalla. Muitakin oppimistyylien jaotteluja on kehitetty.