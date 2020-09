Luotto rokotteisiin kasvaa Euroopassa, mutta osa maista kulkee vastavirtaan

Luottamusta rokotteisiin kartoittavaan tutkimukseen vastasi lähes 300 000 ihmistä. Tutkimuksen mukaan luotto rokotteisiin on kasvanut lähes koko Euroopassa, muun muassa Ranskassa ja Britanniassa. Luotto on puolestaan laskenut merkittävästi Puolassa ja Serbiassa.

Esimerkiksi Afganistanissa, Filippiineillä, Indonesiassa, Nigeriassa ja Pakistanissa rokotteiden turvallisuutta hyvin paljon epäilevien määrä on kasvanut huomattavasti vuodesta 2015 vuoteen 2019, tutkimuksessa sanotaan.

Taustalla uskotaan olevan ääriaatteita

– Rokotekattavuuden suuret pudotukset johtuvat usein siitä, että on joku toteen näyttämätön pelote, joka kylvää epäilystä rokotteiden turvallisuudesta, kertoo tutkimusta johtanut Heidi Larson London school of hygiene and tropical medicine -yliopistolta.