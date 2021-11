Lumikaaos peruttu – meteorologi kertoo, mikä ennusteessa meni mönkään

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

– Tällä hetkellä alkaa näyttää siltä, että toive siitä, että etelään sataisi lumi viikonloppuna alkaa olla turha. Odoteltu lumisade jää nimittäin Suomen eteläpuolelle. Vielä pari päivää sitten näytti siltä, että tämä toisi suuren määrän lunta etelään, mutta nyt se on tämän hetken ennusteissa jäänyt Viron puolelle, Rinne kertoo.

Rinteen mukaan huomenna on jonkunlainen mahdollisuus, että lunta vielä saataisiin.

– Suomenlahden päälle on muodostumassa lumikuuroja, jotka saattavat kulkeutua Etelä-Suomen päälle aivan etelärannikolle. Mutta se on aivan säkästä kiinni, jäävätkö sateet meren päälle vai pääsevätkö ne Suomeen.

Seuraava lumisadealue on tulossa tiistain aikana. Rinteen mukaan tästä sadealueesta saattaa tulla lunta osaan eteläistä Suomea sekä itäiseen Suomeen. Suurista lumimääristä ei kuitenkaan ole kyse.

Korkepaine työnsi sateet pois

– Suomi kuuluu laajaan korkeapaineen alueeseen. Lumisateet kulkevat korkeapaineen alueen eteläpuolitse. Korkeapaine on vahvistunut oletettua enemmän ja se puskee sateita pois Suomen päältä. Seurauksena on enemmän kuivaa pakkasilmaa.

– On joitain yksittäisiä asemia Etelä-Suomessa, joissa on lunta muutamia senttejä tällä hetkellä, mutta esimerkiksi etelärannikko on käytännössä lumeton.