Lumi-pandan pennusta pelastus? Ähtärin eläinpuiston talous yhä tiukilla

Ähtärin pandat pähkinänkuoressa Lumi ja Pyry tulivat Suomeen Ähtäriin vuonna 2018.

Suomen ja Kiinan välinen pandasopimuksen kesto on viisitoista vuotta.

Eläinpuiston talousvaikeuksien vuoksi välillä on ollut esillä pandojen ennen aikainen palauttaminen.

Viime vuoden lopussa kerrottiin, että eläinpuisto on saanut kiinalaisia yrityksiä mukaan tukemaan pandojen säilymistä Suomessa. Kiinalaisyritysten lahjoitussummat olivat yhteensä noin puoli miljoonaa euroa.

Länsimaissa Kiinan ”pandadiplomatia” on nähty myös maan poliittisen vallankäytön yhtenä välineenä.