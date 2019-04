"Lukutaito ja tasa-arvo heikkenevät" – Tämän verran kotikuntasi satsaa kirjastoihin

Suurista kaupungeista pienimmällä tasolla on Vantaa, jossa kirjastojohdon mukaan "poliitikkojen ja kaupungin johdon suhde kirjastoon on kovin ohut".

Sen sijaan Espoossa suunta on päinvastainen. Suurten joukossa Espoo toimii omalla kymmenluvullaan ja ero Vantaan kanssa on yli 30 euroa per asukas.