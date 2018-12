Tragedia luksusristeilijällä: Grease-musikaalin tähti katosi Atlantilla joulupäivänä, brittinuorukaisen etsinnät eivät ole tuottaneet tulosta

Yhdysvaltain rannikkovartiosto on etsinyt miestä siitä lähtien tuloksetta. Miestä on etsitty esimerkiksi laivalla ja lentokoneella. Asiasta uutisoivat muun muassa uutistoimisto Reuters ja tv-kanava CNN .

Kadonnut oli Grease-musikaalin tähti

Arron Hough, 20, katosi noin 430 kilometrin päässä Puerto Ricosta Royal Caribbean Cruises -varustamoon kuuluvalta Harmony of the Seas -laivalta.

Kun rannikkovartiosto sai ilmoituksen onnettomuudesta, Harmony of the Seas oli matkalla kotisatamastaan Floridan Fort Lauderdalesta Yhdysvalloista sen ensimmäiseen pysähdyskohteeseen Saint-Martinin saarelle Karibian koillisosiin.

Maailman suurin risteilyalus oli viikon matkalla

M/S Harmony of the Seas on maailman suurin risteilyalus. Siinä on 18 kerrosta ja 2 747 hyttiä, joihin mahtuu lähes 7 000 matkustajaa. Aluksessa on muun muassa 23 ravintolaa.