Kryptomarkkinoilla riittää turbluenssia – kriisiin ajautunut kryptovälittäjä FTX kaatui yrityssaneeraukseen

FTX:n perustaja Sam Bankman-Fried, 30, on jättänyt yhtiön toimitusjohtajan paikan.

FTX oli aiemmin kryptomarkkinoiden menestystarina, mutta yhtiö on sittemmin ajautunut kriisiin. Bankman-Fried on sanonut, että yhtiöllä on kassassaan kahdeksan miljardin dollarin vaje.