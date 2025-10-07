Lukon tähtimaalivahti Antti Raanta on toipunut pelikuntoon.
Täksi kaudeksi Raumalle palannut Raanta loukkaantui 17. syyskuuta HIFK:ta vastaan pelatussa ottelussa. Siitä lähtien konkarivahti on ollut sivussa tositoimista.
Nyt Raanta on kuitenkin jälleen pelikunnossa ja torjuu tiistai-iltana EV Zugia vastaan pelattavassa CHL-ottelussa.
Raanta on pelannut tällä kaudella kolmessa SM-liigaottelussa torjuntaprosentilla 90,6 ja kahdessa CHL-ottelussa torjuntaprosentilla 92,3.
Lukko on neljän pelatun CHL-kierroksen jälkeen kahdeksantena. Jatkopeleihin etenee 16 joukkuetta.