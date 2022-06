MTV Uutiset Live paikalla: Helsinki-Vantaalla tänään jopa kaikkien aikojen ruuhka – tältä siellä näyttää

MTV Uutisten toimittaja Saara Rantanen lähti lentokentälle selvittämään, kuinka pahoista ruuhkista on kyse.

– Turvatarkastukseen todellakin on jonoa. Tässä on satoja ihmisiä kävellyt ohitseni sen lyhyen ajan, mitä olen tässä seisonut, Rantanen kuvaili tunnelmia.

Milloin ruuhka helpottaa?

Kesälomakauden alun ruuhkat ovat normaaleja, mutta nyt ruuhkaa on tavallistakin enemmän. Taustalla on muun muassa korona, joka edelleen aiheuttaa sairastumisia. Lisäksi lomalaisilla on yleensä isommat matkatavarat ja niiden käsittely vie vastaavasti enemmän aikaa.