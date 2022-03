Lukašenkan "salaiseksi" määritellystä karttavideosta löytyi epäilyttäviä yksityiskohtia: "Seuraavaksi luodaan yhteys Moldovaan"

Kokouksen piti olla salainen, mutta se on silti videoitu ja julkaistu

Mielenkiintoista on esimerkiksi se, että kartassa Ukraina on jaettu kolmeen osaan.

– Heillä on neljä maanpuolustuksellista aluetta. Mielestäni presidentti viittaa kartalla näihin. Hän myös näyttää videolla missä on liettualaisia, missä puolalaisia, missä amerikkalaisia, Forsström kertoo.

– Hän puhui jossain vaiheessa turvallisuusneuvoston jäsenille, että tämä on pelkästään teille ja on salaista informaatiota. Se on silti julkistettu, niin kuvastaa, että tällä on tietynlainen roolin kohottaminen Valko-Venäjän asevoimien ylipäällikkönä.