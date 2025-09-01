Valtava takaisku: Lukas Hradecky ja luottopelaaja ulos Huuhkajista

Lukas Hradecky ja Rasmus Schüller eivät pysty osallistumaan Huuhkajien syyskuun maaotteluihin.

Huuhkajat tiedotti asiasta maanantaina.

Hradecky loukkasi polvensa sunnuntaina AS Monacon ja Strasbourgin välisessä ottelussa, minkä takia suomalaistähti joutuu sivuun syyskuun Norja-maaottelusta ja elintärkeästä Puola-MM-karsintaottelusta.

Päävalmentaja Jacob Friis on nimennyt Hradeckyn korvaajaksi Jesse Jorosen.

Seuratasolla Djurgårdenia edustava Schüller puolestaan kärsii ylirasitustilasta. Friis ei nimennyt Schüllerin tilalle uutta pelaajaa.

Huuhkajat kohtaa torstaina Norjan maaottelussa. Sunnuntaina joukkue pelaa tärkeän MM-karsintaottelun Puolaa vastaan.