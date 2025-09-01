Huolestuttava näky Lukas Hradeckysta

Huuhkajien ja AS Monacon tähtivahti Lukas Hradecky loukkaantui sunnuntaina Strasbourgia vastaan pelatussa Ranskan liigan ottelussa.

Hradecky joutui jättämään kentän pelin 79. minuutilla Strasbourgin 2–2-tasoitukseen johtaneen rangaistuspotkun jälkeen.

Monacon päävalmentaja Adi Hütter kertoi ottelun jälkeen L'Equipelle, että Hradecky kertoi polvikivustaan jo 20 minuuttia ennen vaihtoa.

– Keskustelin hänen kanssaan ja kysyin, voiko hän pelata. Hän vastasi myöntävästi. Sitten hän alkoi tuntea olonsa ikävämmäksi, joten päätimme tehdä vaihdon, Hütter sanoo L'Equipen mukaan.

Ottelun jälkeen Hradeckysta tehtiin huolestuttava näköhavainto. Ranskalaistoimittaja Vivien Seiller kertoi X-tilillään, että Hradecky poistui stadionilta polvituki vasemmassa polvessaan.

Tieto Hradeckyn loukkaantumisesta aiheuttaa Huuhkajille valtavia huolia, sillä joukkue pelaa lauantaina tärkeän MM-karsintaottelun Puolaa vastaan.

Huuhkajat ei ole vielä kertonut, joutuuko Hradecky jäämään sivuun syyskuun maajoukkueikkunasta.