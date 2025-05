Real Madrid piti Barcelonan mestaruusjuomat jäissä – Kylian Mbappe teki historiaa

Real Madrid nousi La Ligassa 2–1-voittoon Mallorcasta kotikentällään myöhään keskiviikkoiltana. Voitto-osuman iski joukkueen nuori espanjalaistoppari Jacobo Ramon, 20, lisäajan viidennellä minuutilla.

Mallorcan slovakialaispuolustaja Martin Valjent vei vieraat edelle 11. peliminuutilla. Johto kesti 68. minuutille asti, jolloin Kylian Mbappe harhautteli itsensä tekopaikkaan ja viimeisteli tarkasti jo kauden 40. maalinsa.

Ranskalaisesta tuli samalla ensimmäinen pelaaja Real Madridin historiassa, joka on tehnyt 40 maalia debyyttikaudellaan. La Ligassa Mbappe on osunut 28 kertaa. Henkilökohtaisesta yhden kauden maaliennätyksestään Mbappe on neljän osuman päässä.

1–1-tasapeli olisi käynnistänyt Barcelonan mestaruusjuhlat, mutta avauskokoonpanoon nostetun Ramonin maali esti katalonialaisjuhlat toistaiseksi.

Neljän pisteen erolla sarjaa johtava ja pelin vähemmän pelannut Barcelona kohtaa myöhään torstai-iltana vieraskentällä Espanyolin, jonka voittamalla se sinetöi 28. liigamestaruutensa. 12 pelaajaa sairastuvalle menettäneellä Realilla on jäljellä vielä ottelut Sevillaa ja Real Sociedadia vastaan.