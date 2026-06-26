Love Island Suomi -ohjelman voittajapari selviää yleisöäänestyksellä.

Love Island Suomi -ohjelman 6. kausi päättyy perjantaina 26. kesäkuuta jännittävään finaaliin. Eniten katsojaääniä saanut pari voittaa ohjelman. Voittaja selviää finaalijaksossa, joka alkaa MTV Katsomossa ja Ava-kanavalla klo 20.00.

Love Island Suomi -ohjelma kuvataan jälleen tulevana syksynä ja haku tulevalle kaudelle on auki.

Love Island Suomi -finaalissa kilpailevat nämä parit:

Sofia & Henri

Sofia ja HenriMTV Oy / Sara Maaria Peltonen

Ensimmäisenä päivänä villaan astunut Henri oli ensimmäisen viikon yksi aktiivisimmista rakkautta etsivistä saarelaisista. Sofia saapui villaan muutamaa päivää myöhemmin, eikä Sofia ensisilmäyksellään pitänyt Henriä varteenotettavana sulhasehdokkaana.

Parin ensimmäinen keskustelu kuitenkin muutti kaiken, ja nopeasti myös superfanit näkivät Henrin ja Sofian keskinäisen kemian ja äänestivät heidät pariksi. Oli todella lähellä, ettei Henri olisi ollut ensimmäinen saarelta tippunut mies, mutta näin ei onneksi tapahtunut, ja parin keskinäinen kemia sai rauhassa kasvaa ihastumiseksi ja lopulta rakastumiseksi.