Love Island Suomi -villaan astelee 23 kiloa kahdessa vuodessa painoa pudottanut Ville – näin hän sen teki

Love Island Suomi -ohjelman uusin tulokas helsinkiläinen Ville , 29, työskentelee logistiikka-alan asiantuntijana. Hämeestä maalta kotoisin oleva sporttinen kaveri on urheillut koko ikänsä muun muassa jalkapallon ja lukkopainin parissa. Tätä nykyä urheiluharrastuksiin kuuluvat kuntosali ja salibandy.

Ville on rauhallinen ja hyväkäytöksinen nuori mies, joka tykkää hassutella ja nauraa.

– Nauru on oma eliksiirini, jonka avulla pääsee yli vaikeistakin asioista, Ville kertoi MTV Uutisille.

Ville on ollut sinkkuna parisen vuotta ja takana on kolme pidempää parisuhdetta. Villalta on tarkoitus löytää elämään se viimeinen rakkaus.