Love Islandin Oona kruunattiin aikoinaan Miss Helsingiksi: "Tulee oppimaan, kehen voi oikeasti luottaa"

Love Island Suomi -villalle uutena sinkkuna menevä Oona on Miss Helsinki vuosimallia 2021.

Jokioisista kotoisin oleva Oona, 25, asuu nykyään Helsingissä ja työskentelee yrittäjänä digimarkkinoinnin ja sisällöntuotannon parissa. Hän treenaa salilla ja on muutenkin aktiivinen arjessaan.

Hän astelee Love Island Suomi -villalle viidennen kauden ensimmäisessä jaksossa.

Ystäviensä mukaan Oona uskoo olevansa hauska, lämminhenkinen ja sydämellinen. Vaikka hän rakastaa kauneutta, muotia ja kaikkea siihen liittyvää, niin hänestä löytyy myös toinen puoli.

– Olen ollut nuorempana seitsemän vuotta partiossa ja elänyt siellä leireillä viikkoja. 16-vuotiaana minulla oli kevytmoottoripyörä ja ajelin sillä muun muassa Tanskaan näkemään siskoani, Oona kertoi MTV Uutisille.

Oona on vanha partiolainen.

Partio opetti Oonalle erityisesti maalaisjärkeä ja käytännönasioiden hallintaa.

– Siitä on kuitenkin aikaa, ja olen aika kaupunkilaistunut. Tykkään asua Helsingin keskustassa. Mutta, jos minut nyt laitettaisiin Lappiin trangian ja teltan kanssa, niin varmaan pärjäisin.

Oonalla on takanaan yksi pidempi parisuhde, joka kesti kolmisen vuotta. Tuosta suhteesta hänellä on vain hyvää sanottavaa ja se päättyi yhteisymmärryksessä. Suhteesta muistuttaa kuitenkin edelleen 3-vuotias Leona-koira, joka asuu edelleen osan aikaa Oonalla.

– Se on minulle arjessa ja elämässä rakkain. Koira on joustavasti molempien luona kummankin menojen mukaan.

Hän kokee olevansa parisuhdeihminen ja tykkää jakaa arkea toisen kanssa. Oona toivoo karismaattista kumppania, joka vie jalat alta. Ensimmäisenä hän kiinnittää uudessa ihmisessä huomion silmiin, katsekontaktiin ja pieniin eleisiin.

– Miten hän ottaa muut ympärillään huomioon? Katsooko silmiin, kun keskustelee, Oona kertoi, mihin kiinnittää uudessa tuttavuudessa huomiota.

Arjessa Oona toivoo, että hänellä on kumppaninsa kanssa sekä omia että yhteisiä juttuja. Hän haluaa kumppanin, joka on oikeasti valmis sitoutumaan ja on kunnianhimoinen.

Ehkä villein asia, mitä Oona on tehnyt, on muutto paikkaan, missä ei ollut koskaan aiemmin käynyt.

– Muutin 19-vuotiaana puoleksi vuodeksi Leville. En ollut koskaan aiemmin tehnyt myöskään tarjoilijan töitä, mutta sain sieltä duunipaikan. Asuin silloin jo omillani ja laitoin kaikki tavarani varastoon. Se oli ikimuistoinen puolivuotinen ja täysin oma kuplansa.

Hänet kruunattiin Miss Helsingiksi vuonna 2021. Kokemus kasvatti häntä ihmisenä ja opetti sen, mitä hän elämässään arvostaa ja hyväksyy.

– Olen helposti todella sinisilmäinen ja uskon toisiin mahdollisuuksiin. Se maailma on omanlaisensa, ja jos luottaa jokaiseen, niin tulee oppimaan, kehen voi oikeasti luottaa. Monet parhaista ystävistäni ovat tulleet missikisojen kautta, ja sanoisin, että se muutti elämää todella paljon. En olisi sama ihminen, jos en olisi ollut siinä kisassa mukana, Oona totesi.