Louvre, lentoja, Euroopan parlamentti ja MM-kisat – katso, mitä kaikkea on peruttu, lykätty tai suljettu koronavirusepidemian vuoksi

Koronavirus ei säästä edes valtaapitäviä, sillä Euroopan parlamentti Brysselissä peruu yli 130 tapahtumaa, Politico kertoo . Varsinaisen parlamentin istunnot järjestetään kuitenkin normaalisti. Parlamentin presidentti David Sassoli sanoi, että kolmelle seuraavalle viikolle merkatut tapahtumat on peruttu. Päätös koskettaa yli 7000 ihmistä.

Lentoyhtiö SAS kertoo vähentävänsä lentojaan Skandinaviassa ja muualla Euroopassa. Syy tähän on koronaviruksesta aiheutunut lentojen kysynnän vähentyminen. Yhtiö kertoo lisäksi keskeyttävänsä lentonsa Hongkongiin torstaista lähtien. Myös halpalentoyhtiö Ryanair kertoo tiedotteessaan vähentävänsä lentojaan Italiaan ainakin kolmen viikon ajaksi.

Italiassa on pahimmilla epidemia-alueilla peruttu kymmeniä tapahtumia. Näiden joukossa ovat muun muassa kirkolliset menot ja jalkapallo-ottelut, kertoo Länsi-Suomi . Italissa on maailman kolmanneksi eniten koronavirustapauksia

Maailman vierailluin museo, Pariisin Louvre, on ollut poikkeuksellisesti suljettuna kaksi päivää peräkkäin, raportoi France 24. Päätöksen tekivät museon työntekijät äänestämällä. Ranska on perunut kaikki sisätiloissa järjestettävät tapahtumat, joihin on tulossa yli 5000 ihmistä.