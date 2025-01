Los Angelesin maastopalot alkoivat taas levitä, yltyvä tuuli pahentaa tilannetta

Ainakin 11 ihmistä on kuollut, mutta kaikille paloalueille ei ole vielä päästy lainkaan. Asukkaiden mukaan viranomaisten valmistautuminen paloihin on ollut surkeaa.

Toiveet Los Angelesin seudun maastopalojen saamisesta hallintaan hiipuivat lauantaina, kun paloista suurin, Pacific Palisadesin palo, alkoi jälleen levitä. Palo oli ennen tätä saatu pieneltä osalta hallintaan.

Myös lyhyeksi aikaa hieman tyyntyneet tuulet alkoivat jälleen voimistua, mikä lisäsi riskiä uusista paloista, kun tuuli levitti kipinöitä ja kekäleitä rutikuiville alueille.

Useat maastopalot ovat roihunneet Kalifornian osavaltiossa Los Angelesin suurkaupungissa ja sen ympäristössä tiistaista asti. Maastoa on palanut kaikkiaan seitsemässä maastopalossa noin 15 000 hehtaaria ja ainakin 12 000 rakennusta on tuhoutunut.

Toistaiseksi 11 ihmisen on vahvistettu kuolleen, mutta viranomaiset uskovat luvun nousevan pelastustöiden edetessä. Kaikille paloalueille eii ole vielä päästy tekemään etsintöjä vaarallisten olosuhteiden, kuten tulipesäkkeiden, kaatuneiden sähkölinjojen tai kaasuvuotojen takia.

Osa tahallaan sytytettyjä?

Kaikkien erillisten maastopalojen syttymissyitä tutkitaan yhä. Los Angeles Timesille puhuneet viranomaislähteet ovat kertoneet, että monien pienempien palojen uskotaan olleen tahallaan sytytettyjä.

Maastopalojen takia yli 150 000 ihmistä on edelleen evakuointimääräyksen piirissä, eli heidät on määrätty jättämään kotinsa. Lisäksi kymmeniätuhansia ihmisiä on varoitettu olemaan valmiina lähtemään evakkoon.

Alueen asukkaat ovat arvostelleet sammutustöitä täysin riittämättömiksi, ja kritiikki on päivien kuluessa vain yltynyt.

Asukkaiden mukaan viranomaisia ei näkynyt pitkään aikaan palojen sytyttyä ja ihmisten täytyi itse yrittää sammuttaa liekkejä.

Lisäksi vesi loppui jo sammutustöiden alkuvaiheessa.

1:09

Kuvernööri sai kuulla kunniansa Los Angelesin kadulla: "Mitä aiot tehdä?"

Los Angelesin metropolialueella asuu noin 13 miljoonaa ihmistä. Se on Yhdysvaltain toiseksi suurin kaupunki ja metropolialue New Yorkin jälkeen.

Ilmanlaatu on Los Angelesissa piirikunnan alueella laajalti huono, ja viranomaiset ovat varoittaneet maastopalojen ilmaan levittämistä myrkyistä ja tuhkasta. Esimerkiksi pitkien aikojen viettämistä ulkoilmassa on suositeltu vältettävän monin paikoin ainakin lauantaihin asti.

Los Angelesin piirikunta julisti terveyshätätilan savun ja tuhkan takia perjantai-iltana.

Huono ilmanlaatu uhkaa erityisesti Los Angelesin lukuisia kodittomia. Los Angelesin piirikunnassa on yli 75 000 koditonta, joista yli 52 000:lla ei ole kattoa päänsä päällä.

Maastopalot ovat tavallisia Kaliforniassa kesäisin, mutta talvella palot ovat poikkeuksellisia kylmän ja sateisen sään aikaan. Asiantuntijoiden mukaan ilmastonmuutos lisää maastopalojen riskiä, kun kuivuus lisääntyy ja säät lämpenevät.

2:24

Anne Kukkohovi pakenee Los Angelesin maastopaloja.