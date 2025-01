Los Angelesin palot uhkaavat taas levitä: Ainakin 16 kuollut

Yhdysvalloissa tuulet voimistuvat jälleen Los Angelesin seudulla ja vaikeuttavat historiallisten maastopalojen sammutustöissä.

Kovien tuulten odotetaan puhaltavan keskiviikkoon asti, kertoo Los Angeles Times.

Useat maastopalot roihuavat Kalifornian osavaltiossa Los Angelesin suurkaupungissa ja sen ympäristössä viidettä päivää.

Maastoa on palanut yhteensä liki 16 000 hehtaaria ja ainakin 12 000 rakennusta on tuhoutunut. Yli 100 000 ihmistä on yhä määrätty lähtemään evakkoon.

Ainakin 16 ihmistä on vahvistettu kuolleen paikallista aikaa lauantai-iltaan mennessä, kertoo New York Times.

1:09

Kuvernööri sai kuulla kunniansa Los Angelesin kadulla: "Mitä aiot tehdä?"