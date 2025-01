Tällainen on tulitornado – yltyvät tuulet lietsovat uutta liekkimerta Los Angelesissa

Etelä-Kalifornian Venturan piirikunnassa syttyi maanantaina uusi nopeasti etenevä maastopalo, jota rajut Santa Ana -tuulet lietsovat.

Uusin, Auto-nimellä kutsuttava palo syttyi myöhään maanantai-iltana. Jopa 120 kilometriä tunnissa puhaltavat puuskat levittävät tulta erittäin nopeasti ja laajalle. Palomiehet joutuvat taistelemaan riehuvaa tulimerta vastaan ja pahimmillaan tuulet synnyttävät jopa liekkitornadoita.

Jutun alusta voit katsoa videon tulitornadosta, joka riehui Encinon alueella Los Angelesissa.

Los Angelesin piirikunnan rajut maastopalot ovat tuhonneet maanantaihin mennessä yli 12 300 rakennusta.

Kalifornian metsä- ja palontorjuntaviraston (Cal Fire) mukaan tiistai-iltapäivään mennessä suurin paloista, eli Palisadesin tulipalo oli 17-prosenttisesti rajattu ja toiseksi suurin Eatonin tulipalo oli 35-prosenttisesti rajattu. New York Times kertoo, että palon rajoittaminen ei mittaa sitä kuinka paljon palosta on sammutettu, vaan sitä kuinka suuri osa palosta on kyetty rajaamaan. Eli toisin sanoen Palisadesin maastopalojen reunasta vain 17 prosenttia on rajattu.

Lue myös: Los Angelesin maastopaloissa vahvistettu 24 kuollutta

Viranomaiset ovatkin varoittaneet, että tuhoja on todennäköisesti tulossa lisää. Reutersin mukaan noin 92 000 ihmistä on edelleen pakollisen evakuointimääräyksen alaisena ja toiset 89 000 ihmistä on evakuointivaroituksen alaisena.

Palojen syttymisyy edelleen mysteeri

Palojen yhä riehuessa alueella, tutkijat yrittävät kuumeisesti selvittää palojen syttymissyytä. Kansallisen palontorjuntajärjestön (National Fire Protection Association) mukaan yleisin tulipalojen aiheuttaja Yhdysvalloissa on salama, mutta sen tutkijat pystyivät säätietojen avulla sulkemaan nopeasti pois, kertoo uutistoimisto AP.

Seuraavat kaksi yleisintä syytä maasto- ja metsäpaloihin ovat tahallisesti sytytetyt tulipalot ja sähkölinjojen sytyttämät tulipalot. Kummastakaan ei kuitenkaan ole vielä ollut viitteitä.

– Tämä oli kerran pieni tulipalo, tutkijat keskittyvät alueeseen mistä tulipalo alkoi, määrittelevät sen alkuperän ja määrittelevät sen syyn, kertoo John Lentini Scientific Fire Analysis -yrityksestä AP:lle.

Uutiskanava CBS:n mukaan Kansallinen sääpalvelu varoittaa aikaisin tiistai-aamuna ”äärimmäisestä riskistä” uusille paloille, sääolosuhteiden ollessa otolliset niiden syttymiselle. Ilmatieteen laitos kehottaa ihmisiä olemaan tekemättä mitään sellaista mikä voisi sytyttää tulipalon ja laatimaan maastopalojen torjuntasuunnitelman

– Se sammuu, kun palava aines loppuu tai kun sää muuttuu, John Lentini kertoi AP:lle.