Loppuuko viraston luukulta toiselle hyppiminen? Viranomaiset saavat nyt palkkatiedot kootusti tulorekisteristä – tätä se tarkoittaa tavallisen suomalaisen kannalta

Kysyimme asiantuntijoilta, millaisia vaikutuksia tulorekisterillä on kansalaisten arkeen. Kysymyksiin vastasivat Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura, työeläkeyhtiö Ilmarisen varatoimitusjohtaja Sini Kivihuhta ja Kelan hankepäällikkö Arja Lemmettylä.

Mikä on tulorekisteri?

Verohallinto: Tulorekisteri on järjestelmä, joka kerää tulotiedot yhteen paikkaan. Tulorekisteristä tietoja jaetaan esimerkiksi useille kansalaisten tulotietoja hyödyntäville viranomaisille.

Miten tulorekisteri hyödyttää kansalaista?

Verohallinto: Jatkossa ei tule sellaista tilannetta, että ihmisen pitäisi hakea esimerkiksi palkka- tai verotodistusta verottajalta vuokra-asuntoa varten ja sen jälkeen palata takaisin kunnan tiskille. Kunnat näkevät tulo- ja etuustiedot suoraan omista järjestelmistään, kun tieto on välitetty tulorekisterin kautta.

Ilmarinen: Esimerkiksi vanhuuseläkekäsittelyssä voimme tulorekisterin avulla tarkastella viimeisimmän kuun tuloja ja antaa väliaikaisen päätöksen vanhuuseläkkeen myöntämisestä nopeammin. Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana vanhuuseläkkeen käsittely on nopeutunut viidellä päivällä.

Millaisia vaikutuksia tulorekisterillä on ollut yritysten toiminnalle?

Verohallinto: Jos yrityksen palkkajärjestelmä on automatisoitu eli tiedot siirtyvät automaattisesti tulorekisteriin, niin silloin ilmoituksen tekeminen on yksinkertaistunut. Sen sijaan lisätyötä koituu niille, joilla ei ole automatisoituja palkanlaskentajärjestelmiä. Silloin palkkatiedot pitää viedä tulorekisteriin jokaisen palkanmaksun jälkeen.

Yli 85 prosenttia 17 miljoonasta tulorekisteriin saapuneesta palkkailmoituksesta on tehty automaattisesti. Lisääntynyt työ koskee siis jäljelle jäävää hieman yli kymmentä prosenttia.

Millaisia ongelmia tulorekisterin käyttöönottoon on liittynyt?

Ongelmia oli myös verkkolomakkeen kanssa, jossa edellytetään, että täyttäjällä on varsin paljon tietoa eläkevakuutus- ja palkkalajeista. Olemme kuitenkin päässeet pitkälle ongelmien korjaamisessa neljässä kuukaudessa.

Tulorekisteriin ilmoitettavien saamisten arvosta on ollut epäselvyyttä. Pilkkikisojen palkinnoista pitäisi kirjata merkintä tulorekisteriin, mutta verottaja on tarkentanut, että arvoltaan merkityksettömistä palkintoesineistä ei tarvitse ilmoittaa. Missä kulkee raja?

Verohallinto: Tämä on sellainen asia, jota joudumme tarkastelemaan ja täsmentämään. On kuitenkin vaikea alkaa luetella, että kynää ei pidä ilmoittaa, mutta jos kynässä on kultareunus, se tulisi ilmoittaa.