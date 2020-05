Mitä maistuisi perheloma Pieruniityllä tai vaikka Omanpervonmäellä? Nämäkin härskit paikat Suomesta löytyvät

Nimen merkitys muuttunut ajan kanssa

Esimerkiksi Paskalampi on yleensä viitannut mitattömään ja vähäpätöiseen lampeen, joka on yleensä ollut upottavarantainen. Pillu- ja vittujohdannaiset nimet taas viittaavat aikaan, jona naisen sukuelimistä on puhuttu nykykorvaan suorasukaisesti tai jopa rivosti.