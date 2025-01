Loistovireinen Leevi Meriläinen torjui taas voiton – kylmänviileä kuitti sai NHL-yleisön hurraamaan

Jääkiekon NHL:ssä Ottawa Senators voitti Dallas Starsin kotonaan 3–2. Ottelun ykkösnimi oli Ottawan 22-vuotias maalivahti Leevi Meriläinen, joka jatkoi mainioita otteitaan.

Dallasia vastaan Meriläinen pysäytti 24 laukausta. Kärppien kasvatti torjui edellisessä ottelussa nollapelin eilen.

Meriläiseltä kysyttiin kahden peräkkäisen päivän pelin torjumisesta jäällä taiston tauottua. Suomalaisvahdin kylmänviileä vastaus keräsi hurrausta katsomosta.

– Tämä on vain työtä. Tämä on hommani, minun on se tehtävä. Olen vain iloinen, että olen täällä, Meriläinen kuittasi.

Oululainen aloitti kauden AHL-joukkue Belleville Senatorsissa, mutta Ottawan ykkösmaalivahti Linus Ullmarkin loukkaantuminen avasi Meriläiselle näyttöpaikan. Meriläinen on pelannut kuusi ottelua NHL:ssä tällä kaudella.

Kiekkoliigan sosiaalisessa mediassa tunnelmoitiin Meriläisen otteita X:n puolella.

– Mitä mieltä olette 22-vuotiaasta tulokkaasta, Senators-fanit? NHL kiusoitteli.

Dallasin Roope Hintz sai syöttöpisteen Dallasin avausmaaliin. Joukkueen muut suomalaiset Miro Heiskanen ja Esa Lindell sekä Ottawan Nikolas Matinpalo jäivät ottelussa pisteittä.

Pittsburgh Penguins hävisi kotonaan Tampa Bay Lightningille 2–5. Pittsburghin Jesse Puljujärvi pelasi ottelussa reilut 11 minuuttia, sai kahden minuutin rangaistuksen estämisestä ja jäi pisteittä.

Carolinalle jatkoaikatappio

Carolina Hurricanes oli saanut vieraakseen Anaheim Ducksin. Anaheim johti ottelua 2–0, kunnes Carolina onnistui tasoittamaan päätöserässä. Cutter Gauthier ratkaisi lopulta 3–2-jatkoaikavoiton Anaheimille.

Carolinan Sebastian Aho syötti joukkueensa ensimmäisen maalin. Jesperi Kotkaniemi ja Juha Jääskä jäivät pisteittä.

Detroit Red Wings voitti Seattle Krakenin maalein 6–2. Kotijoukkue Detroit otti heti avauserässä luulot pois Seattlelta karkaamalla 4–0-johtoon.

Toisessa erässä Detroit lisäsi johtoaan vielä kahdella maalilla ennen kuin Seattle onnistui kavennuksessa.

Päätöserässä Seattlen Matty Beniers viimeisteli loppulukemat, ja suomalaishyökkääjä Kaapo Kakko sai syöttöpisteen Beniersin osumaan. Kakon tehot tällä kaudella ovat nyt 7+15.

Seattlen toinen suomalaishyökkääjä Eeli Tolvanen ei päässyt ottelussa pisteille.