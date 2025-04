Löikö Arsenal Real Madridin lopullisesti kanveesiin? Asiantuntijalta painava varoitus: "Olisi helppo sanoa"

MTV Urheilun asiantuntija Antti Niemi varoittaa vakuuttavan voiton Real Madridista ottanutta Arsenalia uinuvasta jätistä.

Arsenal löi tiistaina Mestarien liigan puolivälierissä Real Madridin vakuuttavan esityksen jälkeen maalein 3–0. Lontoolaiset pääsevät toiseen osaotteluun turvallisen tuntuisesta johtoasemasta, mutta Real on ennenkin pystynyt kotistadionillaan ihmetekoihin – varsinkin Mestarien liigassa.

MTV Urheilun asiantuntija Antti Niemi ei suostu vielä laskemaan Real Madridia ulos otteluparista, vaikka Arsenal lähteekin ensi viikolla pelattavaan toiseen osaotteluun vankasta johdosta.

– 3–0 on aika turvallinen johto melkein ketä vastaan tahansa. Kun me tiedämme, mihin Real Madrid pystyy. Olisi helppo sanoa, että ottelupari on ohi, mutta mä en ainakaan suostu sitä tekemään, Niemi sanoo.