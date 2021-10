Liverpool takoi historialliset murskajaiset Manchester Unitedin verkkoon – supertähdeltä härskiä sikailua

Lisämaaleja ei ottelussa nähty, joten Liverpoolille historiallinen murskavoitto. Liverpool ei ollut koskaan aiemmin voittanut viidellä tai neljällä maalilla Old Traffordilla. Koko historian aikana Pool on voittanut kahdesti samoin tai suuremmin lukemin.

Liverpool on sarjassa yhdeksän pelatun kierroksen jälkeen toisena 21 pisteellä. Manchester United on kerännyt 14 pistettä ja se on seitsemäntenä. Sillä on menossa neljän ottelun voitoton putki.