Yli tuhat Liverpoolin kannattajaa on saanut viime kaudella elinikäisen porttikiellon jalkapallon Englannin Valioliigan hallitsevan mestarin otteluihin, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Porttikieltojen syynä on pääsylippuhuijaus.
Huijauksesta kiinni jääneet kannattajat käyttivät kertakäyttöpuhelimia, joiden sim-korttien jäljille ei pääse. Huijarit olivat ostaneet Liverpoolin ottelulippuja ja myyneet niitä eteenpäin, vaikka Britannian lain mukaan lippujen jälleenmyynti on kiellettyä.
Seuran mukaan noin 500 katsojaa ei päässyt Liverpoolin otteluun viime kaudella huijausepäilyn takia, vaan heidät pysäytettiin stadionin portille.
BBC paljasti viime viikolla laajamittaisen mustan pörssin kaupan Valioliigan pääsylipuilla. Vaikka lippujen jälleenmyynti on Britanniassa laitonta, monet ulkomailta toimivat nettisivustot myyvät pääsylippuja. Lippukauppiaat hyödyntävät valeostajia ja väärennettyjä henkilötietoja.
Liverpoolin lippukauppaa selvittäneet tutkijat sulkivat 162 sosiaalisen median ryhmää, joissa oli yhteensä yli miljoona käyttäjää. Ryhmissä myytiin väärennettyjä pääsylippuja tai oikeita pääsylippuja huomattavasti suuremmalla hinnalla kuin mitä seura niistä veloitti.
Liverpool on kahden viime vuoden aikana sulkenut noin 145 000 lipunostajien tiliä, joita se epäilee käytetyn laittomaan lippukauppaan. Seura aikoo lisätä resursseja laittomuuksien kitkemiseksi.
Liverpoolin otteluihin porttikiellon saaneiden ihmisten määrä nousi viime kaudella 1 114:een. Määrässä on 75 prosentin kasvu edelliseen kauteen verrattuna. Useimmat porttikiellon saaneista menettivät mahdollisuutensa päästä katsomoon, koska he myivät kausikortteja, seuran jäsenyyksiä ja tarjoiluja sisältäneitä aitiolippuja luvatta.