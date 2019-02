Nettipoliisille lisää rahaa, uhkaa aiheuttavat turvapaikanhakijat entistä tarkemman valvonnan alle – "Tämä on uuden tyyppinen uhka, jota ei meidän lapsuudessamme ollut"

– On tärkeää, että tiedämme, missä tänne ilman oleskelulupaa jääneet ovat ja pystymme kohdistamaan huolta aiheuttaviin erityistä valvontaa, sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) sanoi.

– Emme siis esitä tuhansien ihmisten säilöönottoja. Se ei olisi oikeasuhtaista ja olisi kohtuutonta resurssien käyttämistä. Ehdotamme, että jokaisen turvapaikan haun vaiheessa on riittävät edellytykset valvoa ja tarvittaessa kohdistaa toimia uhkaa aiheuttaviin.

Nettipoliisille lisää voimavaroja

– Viranomaisilla on oltava velvollisuudet ja resurssit puuttua seksuaalirikollisuuteen ja erityisesti internet-alustoilla tapahtuvaan houkutteluun. Tämä on uuden tyyppinen uhka, jota ei meidän lapsuudessamme ollut. Se on tämän päivän teinien arkipäivää joka ikisenä päivänä.