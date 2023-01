Lisa Marie Presleyn tytär Riley Keough tuli viime vuonna äidiksi – aviomies paljasti anoppinsa muistotilaisuudessa

Näyttelijä Riley Keoughin, 33, aviomies Ben Smith-Petersen paljasti, että pariskunta on saanut tyttövauvan. Smith-Petersen toi asian ilmi, kun hän piti puheen vaimonsa puolesta anoppinsa Lisa Marie Presleyn muistotilaisuudessa 22. tammikuuta. Muistotilaisuus pidettiin Presleyn lapsuudenkodin edustalla Gracelandissa, Memphisissä.

/All Over Press

/All Over Press

– Toivon, että voin rakastaa tytärtäni niin kuin sinä rakastit minua, miten rakastit veljeäni ja sisariani. Kiitos, että annoit minulle voimaa, sydämeni, empatiani, rohkeuteni, huumorintajuni, käytöstapani, luonteeni, villiyteni, sinnikkyyteni. Olen sydämesi tuote, sisareni ovat sydämesi tuote, veljeni on sydämesi tuote, Smith-Petersen kertoi ​​lukiessaan vaimonsa sanoja.

Keough tapasi Smith-Petersenin kuvattaessaan Mad Max: Fury Road -elokuvaa vuonna 2012. Heidät esiteltiin lyhyesti kuvauksissa, mutta he alkoivat seurustella vasta vuotta myöhemmin, kun he tekivät uusintakuvauksia Australiassa. Smith-Petersen on sijaisnäyttelijä, eli stunt-esiintyjä, joka tekee näyttelijän puolesta vaikeita taitoja vaativat tai vaaralliset kohtaukset.