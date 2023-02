Riley Keough edusti ensimmäistä kertaa punaisella matolla äitinsä Lisa Marie Presleyn kuoleman jälkeen

Näyttelijä Riley Keough, 33, esiintyi punaisella matolla 23. helmikuuta tähdittämänsä Daisy Jones & The Six -tv-sarjan ensi-iltatapahtumassa Los Angelesissa. Tilaisuus oli Keough’n ensimmäinen julkinen edustustilaisuus hänen äitinsä Lisa Marie Presleyn , 54, kuoleman jälkeen. Presley menehtyi 12. tammikuuta yllättäen sydämenpysähdykseen.

/All Over Press

/All Over Press

Keough’n seuralaisena oli hänen aviomiehensä Ben Smith-Petersen. Pari vaihtoi kihlat vuonna 2014, ja meni naimisiin helmikuussa 2015. Ensimmäiset häänsä he pitivät Nepalissa muutamaa viikkoa ennen toisia häitään. Pari rakensi tuolloin koulua Nepaliin. Toiset häät olivat 4. helmikuuta Napa Valleyssa, Kaliforniassa. Heillä on vuonna 2022 syntynyt tytär.

/All Over Press

/All Over Press

Keough tekee Daisy Jones & The Six -tv-sarjassa Daisy Jonesin pääroolin, joka on rock-yhtyeen laulaja. Sarjan ensimmäinen jakso nähdään Yhdysvalloissa 3. maaliskuuta.