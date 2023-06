Lionel Messin uusi osoite selvillä? Salakuvaajan video levisi sosiaalisessa mediassa

Messin jäähyväiset PSG:ssä saivat synkän jälkimaun, kun pariisilaisyleisö buuasi argentiinalaiselle ottelun päätyttyä. Jo aiemmin oli vahvistunut, että ottelu on Messin viimeinen seurassa.

35-vuotiasta Messiä huhuttiin aiemmin Saudi-Arabiaan, mutta supertähden isä on kieltänyt tämän. Paluu Barcelonaan on myös ollut spekulaation aiheena, mutta suuri kysymysmerkki on ollut katalonialaisseuran talousasiat.