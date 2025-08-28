Lionel Messi järjesti show'n

Lionel Messi johdatti Inter Miamin voittoon.
Lionel Messi johdatti Inter Miamin voittoon. 2025 Getty Images
Julkaistu 28.08.2025 13:04

MTV URHEILU – STT

Jalkapallon supertähti Lionel Messi palasi näyttävästi kentälle sairastuvalta. Messi laukoi kaksi osumaa ja antoi yhden maalisyötön Inter Miamin välierävoitossa Orlando Citystä. 

Messin Miami eteni Yhdysvaltojen ja Keski-Amerikan pääsarjaseurojen välillä pelattavan liigacupin finaaliin.

Messin räväkkä paluu loukkaantumisen jälkeen yllytti Miamin päävalmentajana ottelussa toimineen Javier Moralesin ylisanoihin.

– Ei ole sanoja, kun keskustellaan Messistä. Hän treenasi vain muutaman päivän, ja sitten pelaa 90 minuuttia tuolla tavalla. Hän loi tilanteita ja teki maaleja, Morales ihmetteli.

Messi teki 77. minuutilla tasoitusmaalin 1–1 pilkulta ja vei joukkueensa johtoon noin kymmenen minuuttia myöhemmin. Miami voitti lopulta 3–1.

Finaalissa joukkue saa vastaansa Seattle Soundersin. Finaali pelataan 1. syyskuuta.

Lisää aiheesta:

Lionel Messi teki oharit – rangaistus uhkaaLionel Messi hirmuvireessäLionel Messi, 37, liekehtii vieläkin – sinetöi maaleillaan Inter Miamin hurjan kirinLionel Messin kausi päättyi fiaskoonLionel Messin penkitys nostatti raivon – tuohtuneet jalkapallofanit vaativat rahojaan takaisinTeemu Pukin vastuu kasvoi jälleen
MLSLionel MessiJalkapalloUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

MLS