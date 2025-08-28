Lionel Messi järjesti show'n

Jalkapallon supertähti Lionel Messi palasi näyttävästi kentälle sairastuvalta. Messi laukoi kaksi osumaa ja antoi yhden maalisyötön Inter Miamin välierävoitossa Orlando Citystä.

Messin Miami eteni Yhdysvaltojen ja Keski-Amerikan pääsarjaseurojen välillä pelattavan liigacupin finaaliin.

Messin räväkkä paluu loukkaantumisen jälkeen yllytti Miamin päävalmentajana ottelussa toimineen Javier Moralesin ylisanoihin.

– Ei ole sanoja, kun keskustellaan Messistä. Hän treenasi vain muutaman päivän, ja sitten pelaa 90 minuuttia tuolla tavalla. Hän loi tilanteita ja teki maaleja, Morales ihmetteli.

Messi teki 77. minuutilla tasoitusmaalin 1–1 pilkulta ja vei joukkueensa johtoon noin kymmenen minuuttia myöhemmin. Miami voitti lopulta 3–1.

Finaalissa joukkue saa vastaansa Seattle Soundersin. Finaali pelataan 1. syyskuuta.