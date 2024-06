Lintujen laulu on muuttunut Suomessa, ja se tietää pahaa

Syynä on monen lintulajin väheneminen, joka johtuu ympäristössä ja ilmastossa tapahtuneista muutoksista.

Lintukonsertit kaikuvat komeina erityisesti aamuisin, mutta ne eivät ole yhtä äänekkäitä ja monipuolisia kuin parikymmentä vuotta sitten.

– Lintulaulumaailma on muuttunut niin, että se on vaimentunut lintujen vähenemisen myötä, mutta myös muuttunut yksitoikkoisemmaksi, kertoo yli-intendentti Aleksi Lehikoinen Luonnontieteellisestä keskusmuseosta (Luomus).

Luontokato kuuluu äänimaisemassa

Syynä laulun vaimenemiseen ja yksipuolistumiseen on lintujen väheneminen maatalouden tehostumisen, metsätalouden muutoksien ja ilmastonmuutoksen seurauksena.

Luontokato kuuluu siis myös äänimaisemassa.

– Valitettavasti meillä on tällä hetkellä enemmän väheneviä lintulajeja kuin runsastuvia Suomessa. Jos sama trendi jatkuu, yhä hiljaisemmiksi keväät muuttuvat, ennakoi Lehikoinen.

Vaimentuva linnunlaulu vaikuttaa myös ihmisiin

Vaimentuneilla lintukonserteilla voi olla vaikutusta myös ihmisten luontosuhteeseen ja mielenterveyteen.

– Me tiedämme esimerkiksi saksalaisten tutkimusten mukaan, että alueilla, missä on monipuolisesti erilaisia lintuja, ihmisillä on parempi mielenterveys. Ja vastaavasti siellä, missä on hyvin lintuköyhää, koetaan enemmän mielenterveysongelmia, tiivistää Lehikoinen.

Monipuoliset laulajat suositumpia

Laululla on tärkeä tehtävä lintujen elämässä. Sillä ilmoitetaan reviiristä, houkutellaan naaraita ja varoitetaan lajitovereita. Eräät, esimerkiksi peippo, suosivat lyhyttä ilmaisua. Toiset, kuten vaikka peukaloinen, lurittelevat pidemmän kaavan mukaan. Jotkut ovat erinomaisia matkijoita.

– Linnut matkivat toisia lajeja ja siitä on tutkimustietoa, että monipuolisesti matkivat yksilöt saavat helpommin naaraiden suosion. Se on vähän niin kuin ihmismaailmassa, että jos on monipuolinen laulaja, voi olla suuremmassa suosiossa. Monipuolisimmat matkijat osaavat matkia ehkä muutamia kymmeniä lajeja, tietää Lehikoinen.

Satakieli ei ole ainoa mestarilaulaja

Monet ihailevat satakielen mahtipontista laulua, mutta muitakin taitavia laulajia on.