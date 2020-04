Koronakaranteeni houkutteli suomalaiset luontoon – tutkijat saaneet ennätysmäärän lajihavaintoja, kärjessä yllättävä kaunotar

Takatalvi on hieman hidastanut kevään etenemistä, mutta muuten kevät on tänä vuonna edennyt poikkeuksellisen vauhdikkaasti. Suomalaiset ovat havainnoineet eri lajeja innokkaasti retkeillessään luonnossa ja lähettäneet myös tiedot havainnoistaan tutkijoille ja järjestöille.

– Verrattuna viime vuoteen lajitietokeskukseen on kertynyt havaintoja melkein 50 prosenttia enemmän viimeisen kuukauden ajalta. Kasvua on viime vuoden noin 5000:sta havainnosta tämän vuoden 7300 havaintoon. Aikamoinen hyppäys on kyllä tullut, iloitsee Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon (Luomus) johtaja Leif Schulman.