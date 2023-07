Purjehtimassa ollut Olli kohtasi järkyttävän näyn: Kuolleita merimetsoja roikkui päistään merimerkistä

Kalajokelainen Olli Pahikainen oli eilen maanantaina kavereineen purjehtimassa. Palatessaan Maakallasta, kaveri ilmoitti näyttävänsä heille jotain outoa. He suuntasivat purjeveneineen kohti paikallista merimerkkiä. Jo kauempaa Pahikainen kuvailee nähneensä, että merimerkistä roikkuu jotakin.

– Aika kaukaa hoksasin, että lintujahan ne on. Ensin ajattelin, että ne ovat jääneet jaloistaan kiinni. Lähempänä ymmärrettiin, että merkin särmätyt pellit ovat kuin hirttosilmukkana siinä ja päistään ne olivat jääneet sinne kiinni. Tuumattiin siinä, ettei mikään kivoin tapa lähteä.

Useamman viikon roikkumassa

Ympäristöhallinnon verkkosivut kertovat, että merimetsot hävitettiin Suomesta ja koko Itämerestä 1900-luvun alussa vainoamisen seurauksena. Laji on nykyisin suojeltu ja se on palannut Suomeen. Tämä ei ole kaikkien mieleen. Merimetstot syövät kalaa ja niille maistuu muun muassa ahven ja kuha. Tästä syystä esimerkiksi jotkut kalastajat eivät suhtaudu merimetsoon erityisen lämpimästi. Pahikainen ei usko, että linnut olisivat joutuneet päästään kiinni merimerkkiin ihmisten ripustamina. Merkki on korkea ja sijaitsee hyvän matkan päässä rannasta.