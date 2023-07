Siikalatvan koulun purku saa jatkua poikkeusluvalla, vaikka se tuhoaa rauhoitettujen tervapääskyjen pesät poikasineen: "Sieltä lentää emoja koko ajan sisään ja ulos"

Kunta määräsi purkutyöt keskeytettäväksi heti, kun ulkopuolisten ansiosta selvisi, että koulussa on rauhoitettuja lintuja. Kunta päätti kuitenkin hakea poikkeuslupaa Varsinais-Suomen Ely-keskukselta, johon lintuja koskevat poikkeusluvat on keskitetty.

– Haluaisimme kuitenkin tietää, kuka korvaa lintujen hoitokulut, me kun toimimme vapaaehtoisvoimin. Voiko viranomainen suositella, että ottakaa yhteys johonkin eläinhoitolaan ja olettaa, että joku muu hoitaa, Rautio ihmettelee.

Tarkastaja vieraili purkutyömaalla

Ennen poikkeusluvan myöntämistä ELY-keskuksen tarkastaja vieraili purkutyömaalla. MTV Uutiset on nähnyt purkulupapäätöksen.

Tarkastaja on lausunut siinä, että tarkastajan havaintojen mukaan kohteessa rakennuksen ympärillä on lennellyt kohdekäynnin aikana enimmillään 15–20 tervapääskyä ja ollut kaksi todennäköistä pesäkäyntiä.

– Lisäksi rakennuksen eteläpuolen länsipäässä on yksi oletettavasti asuttu räystäspääskyn (Delichon urbicum) pesä. Tervapääskyjen mahdolliset pesät ovat vaikeasti havaittavissa, eikä tarkkaa pesien määrää rakennuksessa ole saatu selville. Alueella lenteli myös haarapääsky (Hirundo rustica), jonka pesäpaikka ei selvinnyt. Rakennuksessa olevat pesät eivät voi säilyä ehjinä purkamisen yhteydessä, joten purkamisen jatkuessa ne tulevat tuhoutumaan.

ELY-keskuksen päätöksessä on myös kunnan perustelut tarpeelle jatkaa purkutyömaata huolimatta siitä, että siellä pesivät linnut tulevat kuolemaan. Kunta vetoaa siihen, että purkutyömaa olisi vaaraksi noin 12 metrin päässä uudessa koulurakennuksessa lukuvuotensa aloittaville lapsille.

Purkutyömaan vaaratekijöiden minimoimiseksi päiväkotia sekä alakoulua käyttäville henkilöille pääosa purkamisesta tulisi ehtiä tehdä pääosin lasten kesälomakauden aikana. Purkutyömaan turvallisuuden parantamiseksi töiden ajankohta valittiin lasten kesälomakauden ajaksi. Koulut alkavat 10.8.2023. Lisäksi päiväkodissa hiljaisin aika on heinäkuussa, kun monien lasten vanhemmat pitävät omia kesälomiaan. Varsinais-Suomen ELY-keskus katsoo, että hakemus täyttää luonnonsuojelulain 83 §:n ehdot ja suojelumääräyksistä poikkeaminen on perusteltua yleisen turvallisuuden turvaamiseksi.

Ely-keskus ja lupa tappaa

MTV Uutiset soitti purkutyömaan valvojalle Arttu Kamulalle . Hän on Siikalatvan teknisen osaston palveluksessa oleva henkilö, johon lintuhoitolasta oltiin ensimmäiseksi yhteydessä.

– Purkutyömaa on koulun vieressä, tämä on mainittu Ely-keskuksen perusteluissakin. Se on katsonut ihmisten turvallisuuden menevät näiden lintujen edelle, Kamula puolustautuu.