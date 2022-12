Linnan juhlissa hurmanneen balettitanssija Atte Kilpisen uskomaton tarina – näin hän päätyi Hampuriin tanssimaan: "Se oli lumipalloefekti"

Balettitanssija , 26, hurmasi suomalaiset Teemu Muurimäen suunnittelemassa . Kilpinen teki vaikutuksen tv-katsojiin itsenäisyyspäivänä, mutta hän on kuitenkin hurmannut jo vuosien ajan kulttuurikansaa esiintymislavoilla sekä Suomessa että ulkomailla.

– Muistan ensimmäisen tunnin jälkeen, että tämä tuntuu kivalta ja omalta jutulta. Pienempänä sitä ei osannut miettiä, miksi tämä on kivaa. Vanhempana sen on tajunnut, että tanssi on oma tapa ilmaista itseään, Kilpinen kertoo.