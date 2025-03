Lindtman torjuu puheet takinkäännöstä Kela-korvausäänestyksessä: Linjamme on johdonmukainen

Ainoastaan vasemmistoliiton kansanedustajat vastustivat hallituksen esittämiä sairausvakuutuslain muutoksia eduskunnan äänestyksessä.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman torjuu puheet puolueen takinkäännöstä Kela-korvausten suhteen. SDP herätti keskiviikkona huomiota äänestämällä hallituksen esittämän yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvausten lisäämisen puolesta, kun puolue on aiemmin kritisoinut yksityisen sairaanhoidon Kela-korvauksia.

Eduskunta hyväksyi keskiviikkona sairausvakuutuslain muuttamisen äänin 145–9. Ainoastaan äänestykseen osallistuneet vasemmistoliiton kansanedustajat vastustivat muutosten hyväksymistä, kun taas SDP:n ja vihreiden edustajat äänestivät muutosten hyväksymisen puolesta.

– SDP:n linja on tässä ollut johdonmukainen. Viime syksyn vaihtoehtobudjetissa emme sielläkään esittäneet kaikkien Kela-korvausten lopettamista, vaan nimenomaan niiden osalta, joissa hallitus erittäin tehottomasti lisää yleislääkärikäyntien Kela-korvauksia samaan aikaan kun hoitotakuuta heikennetään julkisella sektorilla, Lindtman sanoi toimittajille eduskunnassa.

– Silloinkin meidän omassa vaihtoehdossamme jätimme osan näistä korvauksista ja katsomme, että niitä pitää käyttää erityisesti siellä, missä julkisella sektorilla on selvästi kapeikkoja palveluntuotannossa, kuten vaikkapa naisten gynekologikäynneissä, hammashoidossa ja vaikkapa hedelmöityshoidoissa, joista valitettavasti hallitus rajasi itselliset ja naisparit pois, Lindtman jatkoi.

Hallitus esitti lakia muutettavaksi siten, että suuhygienistin hoito- ja tutkimuskäynnit olisivat korvattavia myös ilman hammaslääkärin lähetettä enintään kaksi kertaa kalenterivuodessa ja fysioterapeutin käynnit ilman lääkärin lähetettä enintään neljä kertaa kalenterivuodessa.

Lisäksi hallitus esitti lakia muutettavaksi siten, että naistentautien ja synnytysten erikoislääkärin antama hoito korvattaisiin erikoistaksan perusteella.

Yleislääkärikäynnit kompastuskivenä

Lindtman kiisti julkisuudessa esiintyneet tiedot, joiden mukaan SDP olisi järjestänyt sisäisen kriisikokouksen Kela-korvausasian tiimoilta. Äänestysratkaisun on sanottu aiheuttaneen hämmennystä SDP:n kunta- ja aluevaaliehdokkaiden keskuudessa.

– Meillä on upeat 5 200 kuntavaaliehdokasta ja hiukan päälle siihen vielä aluevaaliehdokkaita. Me aiomme tästä eteenpäinkin vaaleihin asti pitää erilaisista ajankohtaisista aiheista Teams-kokouksia. Ja mitä itse kuulin tuosta, kuulin että siellä oli tullut myös ihan hyviä kiittäviä kommentteja, Lindtman sanoi.

Lindtmanin mukaan SDP:n kritiikki kohdistuu ennen muuta Kela-korvausten suuntaamiseen yleislääkärikäynteihin.

– Näemme, että hallituksen sadat miljoonat, joita se lisää yleislääkärikäyntien korvauksiin, on tehotonta kuten talouspolitiikan arviointineuvosto on sanonut. Niitä me emme kannata, ne rahat käyttäisimme hoitotakuun varmistamiseen hyvinvointialueilla, Lindtman sanoi.

– Tätä ei pidä ottaa sellaisena ideologisena kysymyksenä että tarvitaanko yksityistä terveydenhoitoa vai ei. Kyllä sitäkin tarvitaan. Sille on paikkansa ennen kaikkea julkisen sektorin ja hyvinvointialueiden palvelutuotannon täydentäjänä. Tämä meidän linjamme pätee myös tähän, Lindtman jatkoi.