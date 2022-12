Linda Lampenius pysytteli pitkään pois Suomen areenoilta – "Täällä on ollut minua kohtaan asenne"

Linda Lampeniuksella on pitkästä aikaa edessä pidempi konserttikiertue Suomessa. Edellisestä on vierähtänyt jo 25 vuotta. Lampenius konsertoi tässä kuussa yhdessä Apocalyptican sellisti Perttu Kivilaakson kanssa eri puolilla Suomea Joulun maagiset sävelet -kiertueella.

– On monta syytä siihen, etten ole konsertoinut Suomessa, mutta ehkä suurin syy on kaikki se, mikä liittyy Nygårdiin ja miten se on vaikuttanut mun elämään. Siihen on vaikuttanut asenne, joka täällä on ollut mua kohtaan. En ole jaksanut lähteä purkamaan sitä kaikkea, mitä mua vastaan oli täällä rakennettu, Lampenius sanoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.