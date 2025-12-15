Linda Lampenius joutui vuonna 2001 ostamaan Ilta-Sanomista sivun kokoisen ilmoituksen, jossa hän pyysi sanomisiaan anteeksi Peter Nygårdilta.

Suomen Kuvalehden mukaan Sanoma Media Finland maksaa viulisti Linda Lampeniukselle takaisin rahat yli kaksi vuosikymmentä sitten maksetusta lehti-ilmoituksesta. Asiasta kertoo yhtiön toimitusjohtaja Pia Kalsta Suomen Kuvalehden haastattelussa.

Kalsta kuitenkin totesi SK:n haastattelussa, että rahojen palauttamisesta on keskusteltava ensin Lampeniuksen kanssa. Viikonlopun aikana keskustelua ei ollut vielä aloitettu.

Lampenius joutui vuonna 2001 ostamaan Ilta-Sanomista kokonaisen sivun kokoisen ilmoituksen ja antamaan haastattelun lehden toimittajalle Rita Tainolalle. Näin kanadalainen miljonääri Peter Nygård lakkaisi vaatimasta Lampeniukselta kunnianloukkauskorvauksia.