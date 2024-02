Tämä tilasto velvoittaa Kalle Rovanperän ja Esapekka Lapin menestymään – Ruotsin MM-rallin ohjelma, aikataulu ja tv-lähetykset

Ruotsin MM-ralli on ollut kisan historiassa suomalaiskuskeille todellinen menestyssampo. Pelkästään tämän vuosituhannen puolella (22 kisaa) sinivalkoisia voittoja on nähty 13 ja palkintosijoja yhteensä 26 – podium-juhlia on vietetty vain viidesti ilman suomalaiskuskeja.