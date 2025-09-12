Viikonlopun aikana säässä tapahtuu käänne syksyisempään suuntaan, mutta ei isommin lämpötilojen osalta. Matalapaineet dominoivat kuitenkin ensi viikkoa urakalla. Katso ennuste videolta!

– Lämpötilojen puolesta käänne ei ole raju, mutta sateet ja tuuli, jotka ovat jatkossa yleisempiä seuralaisia, tekevät säästä aika syksyisen ensi viikolla ja myös viikonloppuna, kertoo meteorologi Liisa Rintaniemi.

Pohjois- ja Itä-Suomen yli 20 asteen lämpötilat viime päivinä ovat olleet hyvin poikkeuksellisia, Rintaniemi jatkaa.

Viikonlopun ja ensi viikon aikana lämpötilat putoavat, mutta yksinumeroisiin lukuihin päivisin ei vielä todennäköisesti mennä.

– Päivälämpötilat pysyttelevät 15–19 asteen haarukassa.

Sateiden osalta lauantai on epävakaa päivä, kuuroja nähdään monin paikoin. Sunnuntaina taas "reipasliikkeinen” sadealue puhaltaa Suomen yli.

– Matalapaineiden ylimarssi alkaakin sunnuntaista, Rintaniemi runoilee.

Isoja sadealueita saapuu Suomeen ensi viikon aikana jopa neljä.

– Voi ajatella, että ensi viikolla päivän aikana tulee jossain vaiheessa vettä joka päivä.

Samalla myös 20 asteen lämpötilat menevät menojaan, mutta 17–18 astetta on ei olisi ihme, Rintaniemi kertoo.