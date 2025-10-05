Ensi viikolla matalapaineet ovat vauhdissa, kertoo MTV Uutisten meteorologi Liisa Rintaniemi.
Sunnuntai-illan kuluessa hajanaiset sateet ovat leviämässä koko maahan eli ensi yönä vettä vihmoo vähän tiheämmin.
Maanantain mittaan sadealue näyttää hajoavan ja kuivahtavan Suomen ylle.
– Maanantai ei lopulta ole kovin sateinen, mutta aika paljon syksyisemmän oloinen, Rintaniemi summaa.
Alkavalla viikolla lämpimämpiä öitä
Alkavalla viikolla lämpötilat näyttävät pysyttelevän päivisin aika samoissa lukemissa kuin tällä viikolla, mutta yöt lämpenevät selvästi.
– Kun ei ole selkeää säätä, ei pakkasellekaan olla menossa, Rintaniemi kertoo.
Läntiset matalapaineet liikkeellä
Seuraava runsaampi sadealue näyttää ennusteiden valossa tulevan keskiviikon ja torstain aikana. Perjantaina seuraa näillä näkymin toinen matalapaine.
– Läntisten matalapaineiden liike ensi viikolla Suomen yli on vauhdissaan ja se pitää sään sopivan syksyisenä ja meteorologitkin varpaillaan.