Liikuntavammainen Anttoni jonotti Leijonien kultajuhliin tuntikaupalla, mutta joutuikin lähtemään kotiin kesken kaiken: Järjestyksenvalvoja jätti yksin ja ihmiset ivailivat – "Itkin monta tuntia"

Muu yleisö solvasi ja esitti, ettei huomaa

– Ihmiset olivat niin intopiukeina, etteivät he kuulleet tai välittäneet kuulutuksista, Ronkainen kertoo.

"Törkeä luvata sellaista, mitä ei pystytä pitämään"

Hän on käynyt useilla festivaaleilla ja muissa isoissa yleisötapahtumissa, mutta tällaisia ongelmia ei koskaan ennen ole ollut.

Hän on pettynyt, ettei koskaan saanut nähdä kultaleijonia.

– On tosi törkeää luvata sellaista, mitä ei pystytä pitämään, Ronkainen sanoo.

Jääkiekkoliitto on julkisesti pahoitellut tapahtunutta, ja Ronkaiseen on oltu tänään yhteydessä henkilökohtaisesti. Hänelle on luvattu jonkinlainen pieni lahja hyvitykseksi aiheutuneesta mielipahasta.