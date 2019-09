Liikenteen poikkeusjärjestelyt työllistävät poliisia Tampereen keskustassa: "Suurin syy tilanteeseen on se, että ihmiset eivät noudata sääntöjä"

– Valvonnalle on tarvetta, kun kaupungissa on paljon poikkeusjärjestelyjä liikenteessä. Osittain liikeenteenohjauksessa on puutteita, mutta suurin syy tilanteeseen on tietenkin se, että ihmiset eivät noudata sääntöjä. Tulemme tekemään valvontaiskuja jatkossakin, ylikomisario Jari Näkki liikenneyksiköstä toteaa.